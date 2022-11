L’association UFC Que Choisir publie ce 8 novembre 2022 une nouvelle enquête sur la ''fracture sanitaire'' et le développement des déserts médicaux. Focalisant son analyse sur quatre spécialités (généralistes, pédiatres, ophtalmos et gynécologues), l’UFC mesure les fortes disparités territoriales pour l’accès aux soins en croisant facteurs géographiques (proximité d’une offre médicale disponible) et financiers (dépassements). Pointant un risque de développement des déserts médicaux, l’association plaide pour un conventionnement territorial sélectif et un encadrement des dépassements.