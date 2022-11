L’Autorité bancaire européenne a publié, le 24 octobre 2022, un rapport sur l’intégration des risques ESG dans la supervision des sociétés d’investissement. Elle y présente une feuille de route destinée à évaluer, in fine, si ces sociétés sont suffisamment capitalisées pour faire face au risque climatique, et préconise une mise en œuvre progressive de ses recommandations. Ces dernières concernent notamment le management des risques, la gouvernance et le volet méthodologique.