Le projet de loi de finances rectificative (PLFR) 2022, présenté en conseil des ministres le 2 novembre 2022, prévoit l’annulation d’environ 40 M€ de crédits pour la mission "Enseignement scolaire". Précisément, 37 708 092 € sont annulés en autorisations d’engagement et 39 778 773 en crédits de paiement. Le gouvernement assure, toutes missions confondues, que l’ensemble "des crédits annulés correspondent à des crédits actuellement mis en réserve ou des sous-consommations anticipées et ne remettent en cause aucune des politiques publiques concernées".