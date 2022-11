Mobilités, logement, formation, ou encore garde d’enfants. Dans un courrier daté du 27 octobre, Régions de France accepte la proposition formulée un mois et demi plus tôt, dans une lettre datée du 16 septembre, par quatre organisations syndicales et les trois organisations patronales représentatives d’entamer un cycle de discussion sur les freins périphériques à l’emploi. Ces échanges commenceront le 8 novembre et, indique l’association, nourriront le projet France Travail. Cette première réunion permettra de fixer le calendrier de la suite de ces discussions.