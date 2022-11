Retrouvez les classements d’établissements et de formations parus dans la presse d’août à octobre 2022, et dans lesquels figurent des écoles et universités françaises. Au niveau international, plusieurs palmarès sont parus : le classement de Shanghai, le palmarès 2023 du THE et celui par disciplines. QS a publié ceux sur les meilleurs masters mais aussi, pour la première fois, un classement pour "évaluer la manière dont les universités prennent des mesures pour s’attaquer aux problèmes environnementaux et sociaux". En France, L’Étudiant a sorti son classement des meilleures villes étudiantes.