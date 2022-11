Le PLFR pour 2022, présenté le 2 novembre 2022 en conseil des ministres, ouvre 153,9 M€ en AE et 151,7 M€ en CP au bénéfice du programme 150 "Formations supérieures et recherche universitaire" de la Mires. Cela vise à "financer, principalement, un fonds exceptionnel de soutien" face à la hausse des prix de l’énergie, pour les établissements d’ESR. Ce fonds, annoncé la semaine passée par Sylvie Retailleau, sera doté de 275 M€ : 200 € pour les établissements du supérieur, 55 M€ pour les ONR et 20 M€ pour le réseau des œuvres. En outre, 193,3 M€ en CP sont annulés sur différents programmes de la Mires.