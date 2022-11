La métropole Aix-Marseille-Provence figure, aux côtés d’Espoo (Finlande) et de Valence (Espagne), parmi les trois finalistes en lice pour décrocher le titre de capitale européenne de l’innovation, fait-elle savoir, vendredi 28 octobre 2022. Ce prix, attribué à Nantes en 2019 et Paris en 2017, est décerné depuis 2015 par la Commission européenne à une métropole ou une ville d’au moins 250 000 habitants qui promeut le mieux l’innovation dans sa communauté. "Au cœur des enjeux et des défis de transitions, Aix-Marseille-Provence a l’ambition de devenir le fer de lance de la ville méditerranéenne durable de demain et d’être un phare pour les autres villes et métropoles méditerranéennes, et au-delà", rappelle l’exécutif, qui a notamment mis en avant sa vision de la ville innovante. Les résultats seront dévoilés le 7 décembre : le lauréat recevra 1 M€, et les finalistes 100 000 euros chacun.