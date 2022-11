Au lendemain d'une visite à l’hôpital Necker (AP-HP) le 1er novembre et à l'issue d'une réunion avec des professionnels de la pédiatrie, François Braun annonce des mesures "pour passer l'épidémie de bronchiolite préoccupante" qui sévit depuis début octobre. Il s'agit de prolonger l'ensemble des mesures mises en place l'été dernier "avec un focus sur la pédiatrie", du doublement de la rémunération des heures de nuit de l'ensemble du personnel hospitalier jusqu'au 31 mars 2023 et de l'extension de la prime "soins critiques" à tous les soignants y compris les infirmières et aides puéricultrices.