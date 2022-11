Les travaux autour de la future négociation relative aux carrières et aux rémunérations dans la fonction publique, qui se tiendra après les élections professionnelles, ont débuté le 27 octobre 2022, autour de l’égalité professionnelle, la première des quatre thématiques "préparatoires" retenues par le ministère de la Fonction publique. Les discussions du groupe de travail, réunissant la DGAFP et les organisations syndicales, ont notamment porté sur la transposition de l’index de l’égalité et l’évolution du dispositif des nominations équilibrées.