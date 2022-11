DAF. Marjorie Soufflet-Carpentier, administratrice de l’État hors classe, est nommée sous-directrice de l’expertise statutaire, de la masse salariale, des emplois et des rémunérations à la direction des affaires financières à l’administration centrale des ministères de l’Éducation nationale et de la Jeunesse, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche et des Sports et des Jeux olympiques et paralympiques, à compter du 1er novembre 2022, pour une durée de trois ans, avec une...