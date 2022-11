Le gouvernement a présenté ce 2 novembre en Conseil des ministres le projet de loi visant à accélérer la construction de nouvelles installations nucléaires. Un texte qui doit être examiné au Parlement à compter de la "fin décembre" 2022 ou "début janvier" 2023, et qui, selon l’exécutif, ne vient pas modifier la place du nucléaire dans le mix énergétique, ni atténuer les exigences en matière de respect de l’environnement et de sûreté. Mais pour Greenpeace, sa présentation vient "atomiser" les débats en cours sur les deux futurs EPR2 de Penly et sur le futur mix énergétique.