Voici une sélection d’informations sur le climat à la veille de l’ouverture, le 6 novembre, de la COP 27 :cinq nouveaux plans climat sont publiés dont celui de la Thaïlande, de la Norvège et de Singapour ;l’Europe se réchauffe deux fois plus rapidement que la moyenne mondiale ;la France lance un programme de recherche de 50 M€ pour faciliter l’adaptation des forêts au changement climatique ;au Royaume-Uni, Rishi Sunak se déplacera finalement à la COP au côté de plus de 120 chefs d’État ;l’Unesco alerte sur l’inévitable disparition d’un tiers des glaciers classés au patrimoine mondial ;…