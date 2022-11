Enseignement supérieurinégalités Les dépenses d’enseignement supérieur consacrées aux étudiantes inférieures de 18 % à celles allouées aux étudiants (lemonde.fr). Les femmes ne sont que 34 % à étudier dans les grandes écoles, 38 % dans les classes préparatoires et les instituts universitaires de technologie, des filières qui bénéficient des ressources financières publiques et privées les plus élevées (lire sur AEF info).collectivités Comment le Béarn espère atteindre le...