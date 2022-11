Le Conseil d’État rejette le 28 octobre 2022 les recours de la CGT et de FO contre l’arrêté du 5 août 2021 de la ministre du Travail rattachant la convention collective nationale des centres d’hébergement et de réadaptation sociale, dite "accords CHRS", à la CCN "66" des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées. Les hauts magistrats considèrent notamment que les branches couvertes par ces conventions présentent des conditions sociales et économiques analogues, et que la fusion répond à l’intérêt général de la restructuration des branches.