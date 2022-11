OUVERTURE DE CRÉDITS. Un arrêté porte ouverture de crédits de fonds de concours, dont 25 M€ (en AE et CP) au sein du programme 192 "Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle" de la Mires. ANSP. Un arrêté porte nomination au conseil d’administration de l’Agence nationale de santé publique. TECHNICIEN DE LABORATOIRE. Une décision autorise au titre de l’année 2023 l’ouverture de l’examen professionnel pour l’accès au grade de technicien...