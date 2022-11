Mesures nominatives CGLLS. Par arrêté du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en date du 24 octobre 2022, Alain Pithon est nommé commissaire du gouvernement auprès de la Banque postale et de la Caisse de garantie du logement locatif social en remplacement d’Yves Ulmann. Epfag. Par arrêté du ministre de la Transition écologique et de la cohésion des territoires en date du 26 octobre 2022, Denis Girou est chargé, par...