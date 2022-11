La huitième session de négociations autour du projet de traité de l’ONU sur les droits humains et les entreprises, qui s’est achevée le 28 octobre 2022 à Genève, a fait l’objet d’un bras de fer entre, d’un côté, la société civile et des pays du Sud, et de l’autre la présidence équatorienne, qui a proposé à la dernière minute de négocier en parallèle en se fondant sur un texte rédigé sans aucune concertation. Ces propositions informelles ont finalement été mises de côté pour se concentrer de nouveau sur le texte du traité, dont une quatrième version sera publiée "avant fin juillet 2023".