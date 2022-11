Le centre national de la fonction publique territoriale a publié fin octobre 2022 le calendrier prévisionnel des concours et des examens professionnels 2023 pour les cadres de direction de catégorie A+ (administrateur, ingénieur, conservateur, colonel de sapeurs pompiers). Attention, "seule la parution au Journal officiel des arrêtés d’ouverture des concours et examens professionnels confirme leur organisation", prévient le CNFPT. Pour les candidats au concours d’administrateur territorial, qui permet d’accéder à l’Inet, les épreuves écrites auront lieu du 26 au 30 juin 2023 et les oraux du 9 au 20 octobre puis du 2 au 10 novembre 2023. L’établissement est en attente de la publication du décret fixant le transfert du concours interne et de l’examen professionnel de colonel de sapeurs-pompiers professionnels.