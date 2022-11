Lutte contre l’inflation, nouvelles modalités de travail, gestion des compétences et des âges, ou encore recrutement intensifié et semaine de quatre jours figurent dans les réalisations et projets portés par la Cnav en 2022 et 2023. Entre intégration de nouveaux outils, équité entre collaborateurs et nouvelles pratiques managériales, Jérôme Friteau, son DRH, présente à AEF info les grands chantiers et défis RH qu’il compte mener, mais également le travail d’anticipation opéré par l’ensemble des équipes pour faire face aux incertitudes économiques, sociales et environnementales actuelles.