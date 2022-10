Avec le barème Macron, les licenciements sans cause réelle et sérieuse sont moins bien indemnisés (étude)

L’application du barème des indemnités de licenciement sans cause réelle et sérieuse diminue les montants versés aux salariés, particulièrement pour ceux des moyennes et grandes entreprises ayant une faible ancienneté. C’est ce qui ressort d’une analyse statistique et contentieuse en droit et économie publiée dans le numéro de février 2022 de la revue Droit Social. "Pour les salariés les plus touchés par cette baisse, leur intérêt financier à agir en justice pour faire reconnaître leur licenciement comme sans cause réelle et sérieuse devient faible, voire inexistant", soulignent les auteurs.