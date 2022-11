La formation des enseignants est un "véritable levier de revalorisation de la profession", estiment, dans leur rapport sur le PLF 2023, les députés Renaissance Philippe Fait et Christophe Marion. Regrettant une formation initiale trop "en décalage avec les évolutions du métier" et une "multiplicité des voies d’accès au concours", ils recommandent des "ajustements", notamment pour améliorer "la lisibilité de l’écosystème". Ils prônent aussi une "évaluation des différents parcours" et l’amélioration du dispositif de l’alternance en master Meef. Ils évoquent aussi la formation continue.