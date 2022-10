68 % des corruptions comptabilisées par la police et la gendarmerie entre 2016 et 2021 concernent le secteur public, expliquent la SSMSI et l’Agence française anticorruption dans une étude publiée en octobre sur les atteintes à la probité. L’institution pointe également le nombre important de détournements de fonds publics dans les collectivités d’Outre-mer. Par ailleurs, presque six prises illégales d’intérêt ont été commises par des élus.