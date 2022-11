Les vice-présidents étudiants doivent avoir « les moyens et la reconnaissance nécessaires au bon déroulement de leur mission » (Cevpu)

« Si un certain nombre de missions peuvent être endossées par la Cevpu (Conférence nationale des étudiants vice-présidents d'université), ce n'est pas le cas de toutes, et les établissements eux-mêmes doivent pouvoir fournir aux EVP (étudiants vice-présidents) les moyens et la reconnaissance nécessaires au bon déroulement de leur mission ». C'est la principale conclusion que tire la Cevpu de son enquête sur le statut des EVP d'établissements d'enseignement supérieur et la conciliation entre leur mandat et leurs études. Dans ce document, la Cevpu rappelle que « ce n'est que depuis 2007 et la loi LRU qu'ils se sont vu officiellement reconnus ». « La loi a officialisé un statut qui ouvre à de nombreuses responsabilités », qui « ne peuvent être pleinement assumées que par ceux dont les établissements ont fait le choix de les soutenir. Or les situations sont très variables d'un endroit à l'autre », souligne la conférence.