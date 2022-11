Le tribunal administratif de Nancy considère, dans un jugement du 18 octobre 2022 (req. n° 2201889), que l’injonction adressée par le recteur de l’académie de Nancy-Metz à une mère de famille de scolariser ses enfants dans un établissement scolaire en lieu et place de leur instruction en famille est illégale à raison de plusieurs vices de procédure. Antony Taillefait, professeur de droit public et co-directeur du master 2 en formation continue "Management et droit des organisations scolaires (M@DOS)", analyse le jugement et sa portée.