L’évolution de la criminalité organisée suppose "une implication croissante des services de renseignement", en faisant appel "à des champs de compétences qui dépassent de plus en plus souvent les attributions d’un seul service", note la délégation parlementaire au renseignement dans son rapport annuel, vendredi 28 octobre 2022. Les élus invitent à "renforcer la fluidité" du recours des offices de PJ aux services, à accompagner la croissance de Tracfin et à renforcer la DNRED. Ils pointent également des risques de corruption des agents et autorités publiques liés surtout au trafic de drogue.