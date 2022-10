Un arrêté du 20 octobre 2022 publié le 29 octobre 2022 fixe les modalités d’organisation du vote électronique par internet de certains agents de l’État, dans le cadre des élections des représentants des personnels prévues du 1er au 8 décembre. Sont concernés le ministère du Travail, celui de la Santé et certains personnels des ministères de l’Économie et des Finances. Les listes électorales doivent être affichées, au plus tard le 31 octobre 2022, dans les services concernés, précise l’arrêté qui compte une trentaine d’articles. Les listes de candidats, les candidatures sur sigle ainsi que les professions de foi devront être mises en ligne sur le portail de vote entre le 31 octobre 2022 et le 16 novembre au plus tard.