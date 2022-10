DÉLÉGATION DE SIGNATURE. Une décision portant délégation de signature au secrétariat général du MENJ et du MESR à effet de signer ou valider dans l’application Chorus Formulaire, au nom du ministre chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche, toutes demandes d’achat et de constatation des services faits pour le programme 172 "recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires" et sur les seules dépenses de fonctionnement courant de l’administration centrale du ministère...