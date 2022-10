APPRENTISSAGE. Un arrêté fixe les niveaux de prise en charge des contrats d’apprentissage. ART ET DESIGN. Un décret modifie les dispositions du code de l’éducation relatives au diplôme national des métiers d’art et du design. "Le décret introduit dans le code de l’éducation l’article D.642-41-1 qui prévoit la validation, au titre de la formation suivie par l’étudiant et à sa demande, des compétences, connaissances et aptitudes qu’il a acquises dans l’exercice des activités mentionnées...