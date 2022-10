Le gouvernement annonce, lundi 31 octobre 2022, le lancement de l’Agence de l’innovation en santé "pour accélérer la mise sur le marché des innovations françaises", et nomme au poste de directrice générale, Lise Alter, jusqu’ici directrice de l’évaluation et de l’accès à l’innovation de la Haute autorité de santé. En outre, le gouvernement présente l’avancement du plan Innovation santé 2030 et salue "un bilan à un an très positif pour faire de la France la première nation européenne innovante et souveraine en santé".