Voici une sélection d’informations sur le climat pour ce lundi 31 octobre :l’Allemagne et le Canada publient leur rapport d’étape sur la mobilisation des 100 Md$ annuels ;en 2021, les 27 ont consacré 23,04 Md€ à la finance climat ;les petits États insulaires publient leurs attentes concernant l’opérationnalisation, dès 2023, d’une facilité sur les pertes et préjudices ;John Kerry se préparerait à quitter l’administration Biden ;en France, octobre 2022 devrait être le mois d’octobre le plus chaud depuis 1945un groupe de collaborateurs lance des formations sur la crise écologique à l’Assemblée nationale, etc.