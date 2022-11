Jean-Noël Barrot, ministre délégué chargé de la Transition numérique et des Télécommunications, a annoncé le 27 octobre 2022, lors d’une visite du Campus Cyber, que le gouvernement va soutenir "17 projets dans le cadre de la stratégie nationale d’accélération pour la cybersécurité de France 2030". Parmi eux, sept sont lauréats de l’appel à manifestation d’intérêt "Compétences et métiers d’avenir", dont quatre dans le cadre de la 1re vague (lire sur AEF info) et trois dans le cadre de la 2e vague dont les résultats devraient être dévoilés en novembre.