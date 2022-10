"Les policiers ne veulent pas sacrifier leur été 2024", a réagi Unité SGP-FO Île-de-France, mercredi 26 octobre 2022. La veille, Gérald Darmanin avait annoncé aux sénateurs que "sauf très rares exceptions", les policiers et gendarmes n’auraient "pas de congés pendant les mois de juin, juillet, début août" en 2024, mais qu’ils seraient "lissés" (lire sur AEF info). Pour Alliance police nationale et l’Unsa police, cette annonce "unilatérale" du ministre de l'Intérieur "sonne comme un mauvais signal à plus de 18 mois" des Jeux. L’enjeu sécuritaire de l’événement "ne pourra être correctement assuré par des forces de l’ordre à bout de souffle", préviennent les deux syndicats dans un tract commun diffusé le 28 octobre. Le ministre avait indiqué que la mesure serait valable "à tous les étages des états-majors" et s’accompagnerait d’un "travail social" auprès des agents et "peut-être" de primes.