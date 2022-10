Vendredi 28 octobre 2022, lors d’une réception à l’Élysée visant à remercier les acteurs mobilisés contre les feux de forêts de cet été, Emmanuel Macron a affiché son souhait de voir "replanter un milliard d’arbres en dix ans". Un objectif complémentaire de son engagement de campagne de financer sur fonds publics 140 millions d’arbres au cours du quinquennat 2022-2027, car il représente "un mouvement beaucoup plus grand" qui mobilisera "les collectivités publiques et les propriétaires privés". Il correspond à un renouvellement de 10 % de la forêt française, précise le président de la République. "C’est faisable et c’est ce que nous devons faire", insiste-t-il, évoquant un "formidable chantier écologique".