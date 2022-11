Administration centrale : Carine Bernard est nommée sous-directrice du budget de la Mires à la DAF du MEN-MESRI

Administratrice de l’État hors classe, Carine Bernard est nommée sous-directrice du budget de la mission interministérielle "enseignement supérieur et recherche" (Mires) au sein de la direction des affaires financières à l’administration centrale des ministères de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports et de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, par un arrêté publié le 13 mai au Journal officiel. Elle succède à Guilhem de Robillard. Voici son parcours.