S’il estime que "l’audace réformatrice des IUT est récompensée", le BUT ayant "trouvé son public", Lionel Filippi, porte-parole des 11 IUT de la région Auvergne-Rhône-Alpes, rappelle qu’ils sont aujourd’hui "dans la plus grande incertitude concernant les passerelles", que ce soit en amont – ils ne savent combien d’étudiants quitteront le parcours en fin de BUT 2 – ou en aval : combien de BTS rejoindront-ils un BUT ? Les IUT réfléchissent en effet à l’accueil de BTS, "plutôt en 2e année" en raison du "continuum pédagogique entre en 2e et 3e années de BUT". Sur le plan budgétaire, Lionel Filippi assure que les IUT en difficulté mentionnés par le président de l’Adiut (lire ici) ne se situent pas dans la région Aura, en raison des "bonnes relations" que tous ont avec leur président d’université. Il insiste enfin sur les actions lancées dès le secondaire afin de susciter davantage de viviers.