Ils mènent des actions communes depuis trois ans, et la signature, en 2019, d’une première convention de partenariat. Le 18 octobre 2022, l’association Solidarités nouvelles face au chômage et l’institut Randstad ont annoncé un nouvel accord, conclu pour une durée de trois ans. Avec trois principaux domaines de coopération. En tout premier lieu l’accompagnement vers l’emploi de personnes qui en sont éloignées. Mais aussi une action plus prospective au sein du laboratoire des entreprises engagées et une dimension de plaidoyer en faveur d’un marché de l’emploi inclusif.