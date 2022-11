Cinq professeurs du MIT se sont réunis pour proposer 13 recommandations applicables aux établissements du supérieur enseignant les sciences de l’informatique, le commerce et l’ingénierie aux États-Unis. Publié en septembre dernier sous le titre "Ideas for designing an affordable educational institution", leur travail a pour objectif d’améliorer l’efficacité et l’accessibilité des universités et "colleges", en tirant les conclusions des bouleversements provoqués par la crise du Covid dans l’enseignement supérieur.