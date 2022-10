Réfléchir au "sens" et à la "raison d’être" du service public, "poser un diagnostic partagé" de la fonction publique et "éclairer la feuille de route ministérielle". La conférence des parties prenantes, organisée par le ministère de la Transformation et de la Fonction publiques ce 28 octobre 2022, a permis à des experts de mener "une grande conversation" autour de l’avenir du service public. Ce qui transparaît est la nécessité d'"avoir un État qui réinvestisse dans l’humain, [qui retrouve] du sens commun, [tout en] s’inscrivant dans les grandes transitions", résume Stanislas Guerini.