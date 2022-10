Un CA extraordinaire de l’École polytechnique se tiendra le 8 novembre 2022 pour voter sur le projet d’installation d’un centre de recherche de LVMH à proximité de son campus, sur un terrain appartenant à l’Epaps. L’X détient en effet un droit de regard sur ce terrain, qui lui a appartenu jusqu’en 2012. Le CA de l’IP Paris du 28 septembre s’est déjà prononcé favorablement sur le volet scientifique du projet. Mais selon le collectif "L’X n’est pas à vendre", précédemment mobilisé contre l’implantation d’un centre de R&D de Total sur cette même parcelle (lire sur AEF info), sur les 901 élèves des promotions X19, X20 et X21 qui ont répondu à la consultation menée par les élus étudiants (soit 55 % des effectifs) entre le 19 et le 25 octobre, 43 % se disent défavorables au projet, 25 % s’aligneront sur l’avis des professeurs et doctorants, 23 % y sont favorables et 9 % ne se prononcent pas.