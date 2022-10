Lecture : "20 % des élèves de 6e montrent des difficultés en fluence" (recteur de Paris)

Les premières remontées des évaluations nationales des élèves de CP, CE1, 6e et seconde montrent "un certain nombre de lacunes, notamment en lecture à l’entrée en 6e, avec des situations terribles ici ou là", indique le recteur de Paris, Christophe Kerrero, dans une interview le 10 octobre au journal La Croix. Globalement, "20 % des élèves montrent des difficultés en fluence et cette proportion est parfois bien supérieure à certains endroits". Christophe Kerrero souligne que les difficultés, liées notamment au confinement, sont "marquées dans certains collèges hors éducation prioritaire, où l’on constate un réel décrochage en lecture". En revanche, les résultats font état de moins de ruptures dans certains réseaux d’éducation prioritaire, où l’on note parfois même une amélioration, "signe d’un accompagnement de qualité malgré le confinement", estime le recteur.