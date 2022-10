Le détail des moyens alloués en 2023 au volet "amélioration de l’habitat" du programme budgétaire 135

Moyens alloués à l’Anah, dépenses fiscales en faveur du logement, rénovation énergétique du parc social… Le projet annuel de performance de la mission "Cohésion des territoires" donne à voir avec plus de précision les choix opérés par l’exécutif pour financer l’an prochain les politiques du logement et de l’urbanisme. Focus sur le volet "amélioration de l’habitat" du programme 135 "Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat", doté cette année de 803 M€ en autorisations d’engagement et de 780,775 M€ en crédits de paiement.