"25 ans de classements d’écoles et d’universités : mérites et limites d’un système" : tel est le titre de la conférence que Challenges et AEF info organisent, le 7 décembre 2022, sur le campus d’ESCP Business school à Montparnasse, dans le cadre d’une soirée hommage au journaliste Patrick Fauconnier, décédé le 20 avril dernier. À cette occasion, nos deux médias présenteront leur nouveau partenariat éditorial, un "Prix Patrick Fauconnier du jeune entrepreneur" sera lancé, et le numéro spécial "Cote des diplômes 2023" de Challenges sera dévoilé en exclusivité. L’accès est libre sur inscription.