Les professeurs Eystein Jansen et Jesper Svejstrup sont élus le 27 octobre 2022 vice-présidents de l’ERC et prendront leurs fonctions le 1er janvier prochain. Le premier sera responsable du domaine des sciences physiques et de l’ingénierie et remplace Andrzej Jajszczyk, tandis que le second supervisera le domaine des sciences de la vie et remplace le professeur Nektarios Tavernarakis. L’actuelle vice-présidente pour les SHS, Eveline Crone, poursuit son mandat.