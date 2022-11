Les dépenses d’enseignement supérieur consacrées aux étudiantes sont inférieures de 18 % à celles allouées à leurs homologues masculins, selon une étude publiée par l’Institut des politiques publiques le 27 octobre 2022. "Ces disparités ne s’expliquent pas par des durées d’études différentes mais par des choix d’orientation différenciés en termes de filières et de spécialités disciplinaires", explique-t-elle. Les femmes sont sous-représentées dans les filières bénéficiant des ressources les plus importantes ainsi que dans les disciplines scientifiques qui sont plus coûteuses, précise la note.