En juillet 2022, l’alliance européenne Forthem, dans laquelle est impliquée depuis 2019 l’université de Bourgogne, obtenait des crédits européens supplémentaires pour s’élargir à l’université de Sibiu (Roumanie) et à l’université d’Agder (Norvège). L’université européenne ainsi constituée, qui compte donc désormais neuf membres, bénéficie d’un financement de 14,5 millions d’euros de la Commission européenne. C’est plus que ce qui avait été obtenu en 2019 (7 M€). Dans un entretien à AEF Info, Grégory Wegmann, vice-président délégué à l’international de l’université de Bourgogne, tire le bilan de la première période de coopération et détaille les évolutions à venir. L’alliance, en particulier, a révisé sa gouvernance. L’université de Bourgogne prend, à compter de novembre 2022, la coordination de l’alliance Forthem qui doit se choisir un président pour un an, dans le cadre d’une présidence tournante.