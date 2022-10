L’examen du PLFSS 2023 en première lecture à l’Assemblée nationale s’est achevée avec l’utilisation par deux fois de l’article 49.3. Le texte final sur lequel le gouvernement engage sa responsabilité intègre la plupart des amendements adoptés en séance publique. Pour le volet autonomie, on relève notamment une hausse de 100 M€ des dépenses du fait du relèvement du tarif plancher pour l’APA et la PCH. Des mesures pour les Ehpad et les aidants ont également été adoptées.