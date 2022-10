Le 20 octobre 2022, la CFDT, syndicat majoritaire, et l’Union nationale des missions locales, représentant des employeurs, ont signé l’accord issu de la négociation annuelle obligatoire. Après consultation de ses instances, la CGT annonce le 28 octobre parapher cet avenant devant ainsi unanime. Avec la satisfaction d’avoir obtenu une augmentation significative, 100 € par mois, calcule-t-elle. Et une clause de revoyure au printemps pour suivre les effets de l’inflation. Les partenaires sociaux de la branche adoptent donc une augmentation de la valeur du point de 4 % (4,82 €) à compter du 1er janvier 2023 et de 4,3 % au 1er juillet (5,01 €). Soit une augmentation globale de 8,3 % selon les syndicats, ramenée à +6,2 % lissée sur 2023 indique l’UNML. La demande initiale de la CGT s’établissait à 5,50 € le point, soit une augmentation de 18 %.