La présidence tchèque du Conseil de l’UE et les députés européens sont parvenus à un compromis en trilogue sur la proposition de règlement visant à réduire de 100 % les émissions de CO2 des voitures et camionnettes neuves d’ici à 2035. C’est le premier texte issu du paquet "Fit for 55" à faire l’objet d’un accord politique entre les deux institutions européennes.