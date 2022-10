Un employeur et un représentant du personnel peuvent par accord imputer les heures de délégation sur les CP et les RTT

Aucune disposition d’ordre public ne fait obstacle à un employeur et un représentant du personnel de signer un avenant imputant des heures de délégation sur les congés payés et les RTT de l’intéressé. C’est ce que juge la Cour de cassation dans un arrêt non publié du 2 octobre 2019. Le salarié ne peut dès lors cumuler une indemnité de congés payés avec les sommes dues au titre des heures de délégation utilisées pendant cette période de congés payés. En revanche il n’en est pas de même pour le congé de formation économique, sociale et syndicale.