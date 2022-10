Le décret n° 2022-1362 du 26 octobre 2022 fixe les règles d’attribution d’une prime de responsabilité à certains emplois administratifs de direction des collectivités territoriales et des établissements publics locaux assimilés. Cette prime destinée aux directeurs généraux de services et aux directeurs de délégations du CNFPT sera cumulable avec le Rifseep. Le gouvernement a modifié la réglementation pour prendre en compte une décision du tribunal administratif de Lyon de 2021 qui jugeait incompatible le cumul de cette prime avec le régime indemnitaire. Publié ce vendredi 28 octobre, le texte modifie le décret du 6 mai 1988. Il avait obtenu un avis favorable du CSFPT (conseil supérieur de la fonction publique territoriale) fin juin, malgré le vote contre de la CGT (lire sur AEF info). La CFDT, l’Unsa et certains élus locaux s’étaient abstenus.